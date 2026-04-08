Euroleague: Η Εφές «φρέναρε» την Παρτιζάν στην επιστροφή του Λάρκιν – Η βαθμολογία
Ο Σέιν Λάρκιν επέστρεψε στη δράση, έπειτα από 146 ημέρες κι η Αναντολού Εφές έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Παρτιζάν – Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague.
Η τουρκική ομάδα νίκησε στην παράταση με 79-72 (65-65κ.α.) κι έβαλε φρένο στην εντυπωσιακή πορεία των Σέρβων, οι οποίοι μετρούσαν έξι διαδοχικές νίκες.
Παράλληλα, η Εφές σταμάτησε το δικό της αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών στη EuroLeague, σε ένα ματς που είδε τον Σέιν Λάρκιν να επιστρέφει στη δράση έπειτα από 146 ημέρες.
Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής απέναντι στην Μπάγερν, αγωνίστηκε ξανά και σημείωσε 9 πόντους (0/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές), ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κερδισμένα φάουλ.
Η Παρτίζαν κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση με 2/2 βολές του Καρλίκ Τζόουνς στα 3,3 δευτερόλεπτα, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο έξτρα πεντάλεπτο.
Η Μονακό είναι ακόμα «ζωντανή»
Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από δύο σερί ήττες. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-16, παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Στραζέλ με 22 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν ο Οκόμπο, ο οποίος με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ άγγιξε το τριπλ νταμπλ. Από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Ανγκόλα με 26 πόντους.
Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 95-80
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Ντουμπάι 65-77
- Ερυθρός Αστέρας – Παρί 94-81
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
- Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 80-85
- Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 102-96
- Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93
- Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 101-98
- Μονακό – Βιλερμπάν 81-76
- Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 79-72
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 24-12
- Βαλένθια 23-13
- Φενερμπαχτσέ 23-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζαλγκίρις Κάουνας 21-15
- Μονακό 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Ντουμπάι 19-17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-19
- Μπάγερν Μονάχου 16-20
- Παρτιζάν 15-21
- Παρί 14-22
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Μπασκόνια 12-24
- Αναντολού Εφές 11-25
- Βιλερμπάν 8-28
Η επόμενη αγωνιστική (37η)
Πέμπτη 9 Απριλίου
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (19:30)
- Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης (20:45)
- Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου (21:30)
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45)
- Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00)
Παρασκευή 10 Απριλίου
- Μονακό – Μπαρτσελόνα (20:30)
- Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (21:00)
- Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (21:30)
- Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)
- Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:45)