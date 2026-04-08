Παναθηναϊκός AKTOR: Η ξεχωριστή έκπληξη στον Οσμάν από τους οπαδούς για τα γενέθλιά του

Με ξεχωριστό τρόπο θέλησαν να ευχηθούν στον Τσέντι Οσμάν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR για τα γενέθλιά του.

Ο διεθνής άσος είχε την… τιμητική του πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βαρκελώνη για τη Βαλένθια, με πτήση τσάρτερ, ενόψει του παιχνιδιού με τις «νυχτερίδες», το βράδυ της Μ. Πέμπτης (09/04).

Συγκεκριμένα, κατά την αναμονή της αποστολής στο αεροδρόμιο, οι οπαδοί των «πράσινων» του επεφύλαξαν μια όμορφη έκπληξη, τραγουδώντας τα χρόνια πολλά στον Τούρκο παίκτη, ο οποίος εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος.

Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή με τους οπαδούς να συνεχίζουν με το αγαπημένο σύνθημα του Όσμαν, το οποίο ο ίδιος τραγούδησε στα ελληνικά, δείχνοντας τη σύνδεσή του με τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έρχεται μετά από την εντυπωσιακή νίκη επί της Μπαρτσελόνα και το κλίμα ενθουσιασμού και ενότητας φάνηκε να δίνει έξτρα ώθηση στους παίκτες της ελληνικής ομάδας, καθώς προετοιμάζονται για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βαλένθια.