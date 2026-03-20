Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου… γύρισε το διακόπτη
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 23:59
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Παναθηναϊκός

Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου… γύρισε το διακόπτη

Στο -12 ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού κατέβηκε στα court, το γήπεδο πήρε «φωτιά» και η μεγάλη ανατροπή έγινε στην τελευταία περίοδο.

Το κλίμα είχε αρχίσει να βαραίνει στο Telekom Center Athens. Σε ένα κρίσιμο ματς, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε να χάνει 12 πόντους στο 28’ (50-62). Εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε στα court για να δει από εκεί την τελική ευθεία του ματς.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» ήταν σα να έβαλε… φωτιά στο γήπεδο. Η εξέδρα άρχισε να «κοχλάζει» και η ομάδα ακολούθησε με εκπληκτικό μπάσκετ στην τελευταία περίοδο.

Από τη στιγμή εκείνη το «τριφύλλι» έκανε σερί 22-5 και ουσιαστικά κρίθηκε η νίκη. Με τις παθιασμένες αντιδράσεις του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ και τους πανηγυρισμούς του, να παρασύρουν και την εξέδρα.

