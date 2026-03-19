Αταμάν: «20.000 φώναζαν Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, ας τους δείξουμε την έδρα μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο των «πράσινων» που και πάλι θα γεμίσει το Telekom Center Athens, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τους Σέρβους.

Στον αγώνα του πρώτου γύρου ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι, οι Σέρβοι φώναζαν συνθήματα του Ολυμπιακού και η εξέδρα τους θύμισε κάτι από ΣΕΦ. Στοιχείο που είχε καυτηριάσει τότε ο Εργκίν Αταμάν. Παραμονή του αγώνα στο Telekom Center Athens για την Euroleague, ο κόουτς των «πράσινων» θύμισε στον κόσμο αυτή ακριβώς την εικόνα. Στέλνοντας το μήνυμα να δείξουν τι σημαίνει η έδρα του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Κάθε παιχνίδι μπροστά μας είναι σαν τελικός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε όλοι μας, παίκτες και σταφ, όπως και ο κόσμος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Θυμάμαι το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι μας κέρδισαν με μεγάλη επιθετικότητα. Eίδα το παιχνίδι ξανά και 20.000 άνθρωποι φώναζαν “Ολυμπιακός” εναντίον μας. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί από την αρχή ως το τέλος. Τότε αυτοί έκαναν τα πάντα, τώρα είναι η σειρά μας να δείξουμε στην έδρα μας τι μπορούμε να κάνουμε».

Για το αν υπάρχει πίεση στο ΟΑΚΑ, όπως είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς: «Είναι το ίδιο όπου και αν παίζουμε. Υπάρχει πάντα πίεση, η θέση μας δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε. Και οι οπαδοί μας θα μας δώσουν δύναμη και στήριξη, αλλά το θέμα είναι οι παίκτες να πάρουν τη νίκη και είναι έτοιμοι για όλους τους τελικούς μπροστά μας.

Η ομάδα μας παίζει καλύτερα υπό πίεση. Χάσαμε κάποια παιχνίδια με ομάδες που είναι πιο χαμηλά. Πρέπει να είμαστε σκληροί και αποφασισμένοι. Έχουμε πλήρη ομάδα για να πάρουμε τη νίκη και να ανεβούμε βαθμολογικά. Η στρατηγική μου είναι να παίζουμε με 9-10 παίκτες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε και όποιοι είναι πιο έτοιμοι και συγκεντρωμένοι αυτοί θα παίξουν».

Για τον Χολμς και το σχόλιό του: «Δε μου αρέσουν τα social media, δώσατε μόνος την απάντηση».