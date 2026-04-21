Άρης: Οι οπαδοί εξαφάνισαν τα εισιτήρια με Πανιώνιο ελέω… Antetokounbros

Εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες τα εισιτήρια για το ματς του Σαββάτου (25/04). Πόλος έλξης η παρουσία των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο.

Μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο στο Παλέ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (25/04, 18:15).

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε το sold out, με το γήπεδο να αναμένεται κατάμεστο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καθοριστικό ρόλο στην αυξημένη ζήτηση έπαιξε η επικείμενη παρουσία των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, καθώς και του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο.

Το ενδιαφέρον του κόσμου εκτοξεύτηκε, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να εξαντληθούν άμεσα, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της παρουσίας των δύο σταρ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Τα εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου (25/04, 18.15) με τον Πανιώνιο Cosmorama εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Κάποια διαθέσιμα υπάρχουν μόνο μέσω των συνδέσμων».