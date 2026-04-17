Σε πανικό ο Βαγγέλης Λιόλιος, νέα δήλωση αμηχανίας για τον Γιάννη Βρούτση

Η εντολή του υπουργού να στείλει στον Εισαγγελέα και την ΕΕΑ την καταγγελία κατά του Βαγγέλη Λιόλιου, έφερε δήλωση σύγχυσης από τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Η υπόθεση Βαγγέλη Λιόλιου μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι, έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Γιάννης Βρούτσης με εντολή του παρέπεμψε την υπόθεση στον Εισαγγελέα αλλά και στην ΕΕΑ.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πως βρίσκεται σε σύγχυση, επανήλθε με νέα του δήλωση. Σε αυτή αφού θυμίζει πως έχει κατηγορήσει τον κ. Βρούτση για μεροληψία και αδιαφάνεια, τον επικροτεί επειδή έστειλε στις αρμόδιες αρχές τις καταγγελίες εις βάρος του.

Η δήλωση Βαγγέλη Λιόλιου:

«Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων, όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση.

Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με τη καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν».