Greek Basketball League: Βγάζουν την… υποχρέωση ΠΑΟΚ και Μύκονος

Δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης (25/3) της Greek Basketball League, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Μύκονο Betsson στις 18:00.

Το παιχνίδι αφορά τη 17η αγωνιστική και διεξάγεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς είχε αναβληθεί εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία, με θύματα φίλους του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιδιώκει να αφήσει πίσω τις δύο συνεχόμενες ήττες από το Περιστέρι και να αποκτήσει ψυχολογία ενόψει του πρώτου ημιτελικού του FIBA Europe Cup απέναντι στη Μούρθια, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Παλατάκι.

Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν για τον Παντελή Μπούτσκο, καθώς ο Νίκος Χουγκάζ βρίσκεται εκτός, ο Κλίβελαντ Μέλβιν είναι αμφίβολος, ενώ ο Αντώνης Κόνιαρης αναμένεται να επιστρέψει έπειτα από απουσία τριών αγώνων και περιορισμένη συμμετοχή στις προπονήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Μύκονος Betsson έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της μετά τη νίκη στο Μαρούσι και πλέον στοχεύει στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην πρώτη της παρουσία στη μεγάλη κατηγορία.

Τον αγώνα που θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, θα διευθύνουν οι Μαρινάκης, Θεονάς και Μαλαμάς.