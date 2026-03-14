GBL: Στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη | Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ - Άρης, το πρόγραμμα

Οnsports Team

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαίας της 21ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League, καθώς το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Άρης αναβλήθηκε, μετά τη δολοφονία του 20χρουνο οπαδού του «Δικεφάλου του Βορρά».

Η ελληνική κοινωνία έχει «παγώσει» για μια ακόμα φορά μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός μαχαιρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το τραγικό συμβάν οδήγησε στην αναβολή του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο (14/3).

Στη σκιά του τραγικού συμβάντος θα διεξαχθούν το Σάββατο (14/03) δύο αναμετρήσεις. Ο λόγος για τα Μαρούσι – Περιστέρι και Μύκονος – Προμηθέας, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

«Μάχες» για playoffs και παραμονή

Το Μαρούσι βρίσκεται ξανά μόνο του στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αναμέτρησης. Η ήττα από τον Άρη αποτέλεσε την πέμπτη στα τελευταία έξι παιχνίδια και τη 12η στα τελευταία 14. Με απολογισμό 4-15, η ομάδα των βορείων προαστίων καλείται να διανύσει έναν ιδιαίτερα δύσκολο δρόμο για να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, το Περιστέρι βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη κατάσταση, καθώς προέρχεται από τη νίκη επί του Πανιωνίου, η οποία ήταν η τρίτη συνεχόμενη και τέταρτη στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Με ρεκόρ 9-9, η ομάδα διατηρεί θέση εντός της οκτάδας των playoffs.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μύκονος και τον Προμηθέα, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από αρνητικά σερί και να βρίσκονται κοντά βαθμολογικά, στα όρια της οκτάδας. Η ομάδα της Μυκόνου ηττήθηκε στην Καρδίτσα, δεχόμενη για δεύτερη φορά φέτος πάνω από 100 πόντους και συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ήττες, που αποτελούν το μεγαλύτερο αρνητικό της σερί στη σεζόν. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τον Προμηθέα, ο οποίος μετά τη νίκη του στο Περιστέρι στις 28 Δεκεμβρίου μετρά επτά συνεχόμενες ήττες, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί στη δεκαετή παρουσία του στην GBL.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (14/03) στην GBL

16:00 Μαρούσι – Περιστέρι Betsson (16:00, ERTSPORTS 1)

16:00 Μύκονος – Προμηθέας (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

