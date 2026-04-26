Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP – Κόπηκε στα δύο η μηχανή του Μάρκεθ
Onsports Team 26 Απριλίου 2026, 21:20
AUTO MOTO

Στην πίστα της Χερέθ ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, έπεσε από τη μηχανή και σύρθηκε για αρκετά μέτρα.

Το GP της Χερέθ στην Ισπανία, δεν πήγε καθόλου καλά για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP, πίεζε για ανέβει θέσεις στον αγώνα και κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο και έπεσε από την Ducati.

Για αρκετά μέτρα σύρθηκε, ενώ η μηχανή του ουσιαστικά κόπηκε στα δύο. Ευτυχώς από το ατύχημα δεν έπαθε το παραμικρό. Στο παρελθόν έχει ταλαιπωρηθεί σημαντικά από τραυματισμούς που προήλθαν από ανάλογα ατυχήματα.

Δείτε την πτώση του Μαρκ Μάρκεθ.

Τα αποτελέσματα του GP της Χερέθ:

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τένις: Δευτέρα μεσημέρι ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μέριδα
22 λεπτά πριν Τένις: Δευτέρα μεσημέρι ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μέριδα
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία Play Out: Πανσερραϊκός για σωτηρία, ΑΕΛ για υποβιβασμό
30 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία Play Out: Πανσερραϊκός για σωτηρία, ΑΕΛ για υποβιβασμό
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1: «Βρυχάται» το λιοντάρι για τη σωτηρία!
53 λεπτά πριν ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1: «Βρυχάται» το λιοντάρι για τη σωτηρία!
ΣΠΟΡ
Εθνική πόλο γυναικών: Σημαντική φιλική νίκη επί της Ουγγαρίας
58 λεπτά πριν Εθνική πόλο γυναικών: Σημαντική φιλική νίκη επί της Ουγγαρίας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved