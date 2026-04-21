Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Μονακό, Ρεάλ, Τσέλσι και όλη την ευρωπαϊκή δράση
Onsports Team 21 Απριλίου 2026, 08:42
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Μονακό, Ρεάλ, Τσέλσι και όλη την ευρωπαϊκή δράση

Δείτε το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου.

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (21/04), με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τη Μονακό να ξεχωρίζει.

Για τα play-in της EuroLeague διεξάγεται και η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ποδοσφαιρική δράση. Για τη La Liga διεξάγονται πέντε αναμετρήσεις, ενώ υπάρχουν ματς στην Premier League, αλλά και παιχνίδια Κυπέλλου σε Ιταλία και Γαλλία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιωνικός Ν.Φ. – Ολυμπιακός Handball Premier

20:00 Novasports Start Μαγιόρκα – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οσασούνα La Liga

21:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό EuroLeague

21:45 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τσέλσι Premier League

22:00 Novasports 2HD Ίντερ – Κόμο Coppa Italia

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Τουλούζ Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:30 Novasports 5HD Τζιρόνα – Μπέτις La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές La Liga



