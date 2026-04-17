Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Εφές και τα υπόλοιπα ματς της EuroLeague
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.
Ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές, για την τελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια της Euroleague, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν
15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Μπριζ UEFA Youth League
15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν
18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Καρλσρούη Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Κόμο Serie A
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Youth League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί Euroleague
20:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
20:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:00 Novasports Extra 3 Ντουμπάι – Βαλένθια Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports Extra 2 Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Ρασίνγκ Σανταντέρ Β΄Ισπανίας
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Κολωνία Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Κάλιαρι Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκμπερν – Κόβεντρι EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Άβες Liga Portugal