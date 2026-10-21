Τσιτσιπάς: Ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Κουκούσκιν και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Almaty Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Μιχαΐλ Κουκούσκιν, επικρατώντας με 2-0 σετ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Almaty Open.

Τσιτσιπάς: Ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Κουκούσκιν και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Almaty Open
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Με επιβλητικό τρόπο εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά του Almaty Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.39), καθώς δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Μιχαΐλ Κουκούσκιν, επικρατώντας με 6-1, 6-2.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον 38χρονο Καζάκο. Ο Κουκούσκιν κατάφερε να κατακτήσει μόλις τρία games, σε ένα παιχνίδι που διήρκεσε συνολικά μία ώρα και δύο λεπτά.

Η αναμέτρηση είχε, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία για τον Καζάκο, καθώς αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι της επαγγελματικής του καριέρας, μπροστά στους συμπατριώτες του. Στον πρώτο γύρο, ο Κουκούσκιν είχε αποκλείσει τον Στέφανο Σακελλαρίδη.

Πλέον, ο Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στην προημιτελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό Τζέιμς Ντάκουορθ (Νο.73). Ο αντίπαλός του προκρίθηκε στους «8» μετά τη νίκη του με 2-0 σετ επί του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.23), πετυχαίνοντας μία από τις εκπλήξεις του τουρνουά.

Τα σετ: 6-1, 6-2.

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