· ΑΕΚ · Αντβέρμπ

ΑΕΚ – Αντβέρπ: Συνθήματα κατά της Τσαρούχα στη SUNEL Arena

Η Βάσω Τσαρούχα βρέθηκε είχε την… τιμητική της στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αντβέρπ για το Basketball Champions League, με τους οπαδούς της «Ένωσης» να φωνάζουν συνθήματα κατά της.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Αντβέρπ: Συνθήματα κατά της Τσαρούχα στη SUNEL Arena
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Βάσω Τσαρούχα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αντβέρπ για το Basketball Champions League, καθώς οι φίλοι της Ένωσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπό της.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στη σκιά των εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, με την Ελληνίδα διαιτητή να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που απασχολούν την επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Η Τσαρούχα συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση, αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με την Αντβέρπ, οι οπαδοί της «Ένωσης» την αποδοκίμασαν, ενώ από τις εξέδρες ακούστηκαν και συνθήματα σε βάρος της. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είναι από τις ομάδες που είχε τα περισσότερα παράπονα για την διεθνή διαιτητή.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Ουλμ: Με Αλεξάντερ, αλλά χωρίς Καλάθη η 12αδα του «Δικεφάλου»

19:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Αντβέρπ: Συνθήματα κατά της Τσαρούχα στη SUNEL Arena

19:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Ηρακλής - Ντζίκι

19:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ροστόκ Σίγουλβς: Καταδίκασε την επίθεση στο λεωφορείο των φίλων του Άρη

19:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Σεισμός» σε όλη την Ευρώπη με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Τι αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ

19:06 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πιστεύατε θα με εξαντλήσετε, θα παίζετε με το ελληνικό μπάσκετ και χάσατε»

19:05 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Βασικός ο Τάσος Δουβίκας στο ματς της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

18:50 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Κουκούσκιν και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Almaty Open

18:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Σπόρτινγκ - Κολοσσός Ρόδου

18:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE ΑΕΚ – Αντβέρπ: Η μάχη της «Ένωσης» για το BCL

18:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE: Προμηθέας - Μπατούμι

18:40 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ οι Τσέχοι στο ματς του Europa League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας