ΑΕΚ – Αντβέρπ: Συνθήματα κατά της Τσαρούχα στη SUNEL Arena

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Βάσω Τσαρούχα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αντβέρπ για το Basketball Champions League, καθώς οι φίλοι της Ένωσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπό της.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στη σκιά των εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, με την Ελληνίδα διαιτητή να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που απασχολούν την επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Η Τσαρούχα συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση, αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με την Αντβέρπ, οι οπαδοί της «Ένωσης» την αποδοκίμασαν, ενώ από τις εξέδρες ακούστηκαν και συνθήματα σε βάρος της. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είναι από τις ομάδες που είχε τα περισσότερα παράπονα για την διεθνή διαιτητή.