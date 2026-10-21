Champions League: Βασικός ο Τάσος Δουβίκας στο ματς της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Φανέλα βασικού θα πάρει ο Τάσος Δουβίκας στην αναμέτρηση της Κόμο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η Κόμο ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της ευρωπαϊκής της πορείας, καθώς υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Σεσκ Φάμπρεγας ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ιταλικής ομάδας, με τον Τάσο Δουβίκα να παίρνει φανέλα βασικού.
Η Κόμο ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 4-1 της Λειψίας, ωστόσο στη δεύτερη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Φέγενορντ στην Ολλανδία.
Οι ενδεκάδες των ομάδων:
Κόμο: Μπουτέζ, Κούτο, Ραμόν, Κέμπφ, Βάλε, Μίγια, Περόνε, Ντα Κούνια, Παζ, Μπατούρινα, Δουβίκας.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιερ, Ντε Λιχτ, Μαζράουι, Σάντος, Μάουντ, Φερνάντες, Τίλεμανς, Κούνια, Εμπουεμό.