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ΠΑΟΚ - Ουλμ: Με Αλεξάντερ, αλλά χωρίς Καλάθη η 12αδα του «Δικεφάλου»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ουλμ στο Παλατάκι για την 4η αγωνιστική του EuroCup. Ο Νικ Καλάθης παραμένει εκτός, ενώ ο Κάιλ Αλεξάντερ επιστρέφει στη διάθεση της ομάδας.

ΠΑΟΚ - Ουλμ: Με Αλεξάντερ, αλλά χωρίς Καλάθη η 12αδα του «Δικεφάλου»
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Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην έδρα του για την αναμέτρηση με την Ουλμ (20:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του EuroCup.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να αφήσει πίσω την ήττα από τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, διεκδικώντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Ο Νικ Καλάθης δεν θα βρίσκεται ούτε αυτή τη φορά στη διάθεση της ομάδας, καθώς παραμένει εκτός δράσης. Αντίθετα, ο Κάιλ Αλεξάντερ επιστρέφει και τίθεται ξανά στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι ενόψει της αναμέτρησης με τη γερμανική ομάδα.

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Περσίδης,Μοτιεγιούνας, Μουρ, Μπαζίνας.

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