Η αντίπαλος της Σάκκαρη στις «16» του Wuhan Open

Την 17χρονη Σλοβάκα Μία Ποχανκόβα (Νο.202), θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη (Νο.35) στη φάση των «16» του WTA 1000 στη Γουχάν, διεκδικώντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η νεαρή αθλήτρια, που αγωνίζεται με wildcard στο τουρνουά, σφράγισε το ραντεβού με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 55 λεπτών, επικρατώντας της Κινέζας Σινιού Γουάνγκ (Νο.91) με 2-1 σετ (7-6(2), 6-7(7), 6-1).

Από την πλευρά της, η Σάκκαρη προέρχεται από μια μεγάλη πρόκριση με ανατροπή κόντρα στη Μάρτα Κόστιουκ, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (15/10), με την ακριβή ώρα διεξαγωγής να αναμένεται να ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.