Ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να λυγίζει με 96-85 από τη Λιετκαμπέλις στο Πανεβέζις.

Οι «ασπρόμαυροι» του Αντρέα Τρινκιέρι «υποχώρησαν» στο 2-1 στον όμιλο και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν στο «Παλατάκι» την Ουλμ, θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

H επόμενη αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ουλμ (21/10, 20:00)

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