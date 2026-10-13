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Ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά την ήττα του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Λιθουανία από τη Λιετκαμπέλις.

Ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup
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Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να λυγίζει με 96-85 από τη Λιετκαμπέλις στο Πανεβέζις.

Οι «ασπρόμαυροι» του Αντρέα Τρινκιέρι «υποχώρησαν» στο 2-1 στον όμιλο και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν στο «Παλατάκι» την Ουλμ, θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

H επόμενη αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ουλμ (21/10, 20:00)

Δείτε τη βαθμολογία του ομίλου

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