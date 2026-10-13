Ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup
Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά την ήττα του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Λιθουανία από τη Λιετκαμπέλις.
Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να λυγίζει με 96-85 από τη Λιετκαμπέλις στο Πανεβέζις.
Οι «ασπρόμαυροι» του Αντρέα Τρινκιέρι «υποχώρησαν» στο 2-1 στον όμιλο και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν στο «Παλατάκι» την Ουλμ, θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.
H επόμενη αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ουλμ (21/10, 20:00)