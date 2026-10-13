Απόλυτη αποθέωση για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι (vid)

Ήταν αναμενόμενο, ήταν δεδομένο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της Παρτιζάν κιαι γνώρισε την απόλυητ αποθέωση από τους φίλους της Σερβικής ομάδας.

Οι οπαδοί της Παρτιζάν «χάρισαν» στον «Ζοτς» ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να του αποδείξουν την αιώνια αγάπη τους και ευγνωμοσύνη τους.

Μάλιστα λίγο πριν από το τζάμπολ στο γήπεδο, που ήταν έντονα συγκηνισιακά φορτισμένο, έπαιξε και ένα βίντεο αφιέρωμα στον "Ζοτς".