· Παναθηναϊκός · Παρτιζάν

Απόλυτη αποθέωση για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι (vid)

Ο κόσμος της Παρτιζάν δεν ξεχνάει και αποθέωσε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού κατά την είσοδό του στο γήπεδο. 

 

Απόλυτη αποθέωση για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν αναμενόμενο, ήταν δεδομένο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της Παρτιζάν κιαι γνώρισε την απόλυητ αποθέωση από τους φίλους της Σερβικής ομάδας.

<br> ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ <br>ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 2026-2027

Οι οπαδοί της Παρτιζάν «χάρισαν» στον «Ζοτς» ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να του αποδείξουν την αιώνια αγάπη τους και ευγνωμοσύνη τους.

Μάλιστα λίγο πριν από το τζάμπολ στο γήπεδο, που ήταν έντονα συγκηνισιακά φορτισμένο, έπαιξε και ένα βίντεο αφιέρωμα στον "Ζοτς".

COMMENTS
LATEST NEWS
21:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φιορέτι ενόψει Άρη: «Παίζουμε σε ένα από τα πιο καυτά γήπεδα της Ευρώπης»

21:53 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Σαμπάχ έγραψε ιστορία κι η Ελλάδα «χαμογέλασε» - Μεγάλο «διπλό» η Σπόρτινγκ

21:35 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Βάργκα, μεγάλη η επιθυμία του να αγωνιστεί!

21:28 EUROLEAGUE

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: LIVE σχολιασμός για την πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία της σεζόν

21:26 EUROLEAGUE

LIVE Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:26 EUROLEAGUE

Απόλυτη αποθέωση για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι (vid)

21:25 EUROLEAGUE

LIVE Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης

21:22 EUROLEAGUE

LIVE Μπασκόνια - Ντουμπάι BC

21:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Μας έλειπε η ενέργεια και η θέληση για τη νίκη»

21:14 EUROLEAGUE

LIVE Βαλένθια - Ολυμπιακός: Η αναμέτρηση των Πειραιωτών στη «Roig Arena» για την EuroLeague

21:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup

21:07 ΣΠΟΡ

Η αντίπαλος της Σάκκαρη στις «16» του Wuhan Open

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας