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Τρινκιέρι: «Μας έλειπε η ενέργεια και η θέληση για τη νίκη»

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, αμέσως μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιετκαμπέλις για την 3η αγωνιστική του EuroCup.

Τρινκιέρι: «Μας έλειπε η ενέργεια και η θέληση για τη νίκη»
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Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο Πανεβέζις, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup από τη Λιετκαμπέλις με 96-85.

Στις δηλώσεις του στο flash interview, ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας και θέλησης για τη νίκη που παρουσίασε η ομάδα του στο «παρκέ», ενώ ταυτόχρονα ανέφερε πως η ήττα ήταν ένα «reality check» για όλο τον οργανισμό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός

«Είχαμε πολλές χαμένες μπάλες, μας έλειπε η ενέργεια και η θέληση για τη νίκη. Είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ήταν ένα reality check για εμάς».

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