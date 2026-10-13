Τρινκιέρι: «Μας έλειπε η ενέργεια και η θέληση για τη νίκη»
Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, αμέσως μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιετκαμπέλις για την 3η αγωνιστική του EuroCup.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο Πανεβέζις, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup από τη Λιετκαμπέλις με 96-85.
Στις δηλώσεις του στο flash interview, ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας και θέλησης για τη νίκη που παρουσίασε η ομάδα του στο «παρκέ», ενώ ταυτόχρονα ανέφερε πως η ήττα ήταν ένα «reality check» για όλο τον οργανισμό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός
«Είχαμε πολλές χαμένες μπάλες, μας έλειπε η ενέργεια και η θέληση για τη νίκη. Είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ήταν ένα reality check για εμάς».