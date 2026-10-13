Λιετκαμπέλις - ΠΑΟΚ 95-86: Στραπάτσο στη Λιθουανία και πρώτη ήττα

Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να εμφανιστεί αντάξιος των προσδοκιών απέναντι στη Λιετκαμπέλις.

Οι Λιθουανοί με οδηγό τον Αλεξάντερ Σουμάχερ που πέτυχε 23 πόντους, ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά προβλήματα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι και με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με 95-86.

Ο Δικέφαλος έβγαλε αντίδραση μόνο στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου, όταν με ένα επιμέρους 2-12 επέστρεψε από το -13. Ωστόσο, η Λιετκαμπέλις είχε τις απαντήσεις, διατήρησε τον έλεγχο και εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αστάθεια του ΠΑΟΚ.

Τζέντι Όσμαν (17 πόντοι), Νικ Καλάθης (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και Μάρκους Φόστερ (21 πόντοι) ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από πλευράς Δικέφαλου, ενώ το ντεμπούτο του έκανε ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας που αγωνίστηκε για 6:49.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 50-40, 74-64, 95-86

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Τσάνακ): Κένεντι 17 (3), Σουμάχερ 23 (6/19 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Ράντζιους, Μπασλίκ 2 (4 ριμπάουντ), Γιάραμαζ 18 (3/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Ίλιτς 5 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη), Μαλντούνας 4 (9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φεβριέ 12 (2/4 τρίποντα, 3 λάθη), Νεμέικσα, Βαλίνσκας 14 (2)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Γκρέι 2 (6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Ταϊρί 15 (3/7 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Όσμαν 17 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Αλεξάντερ 4, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ 21 (8/11 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/8 βολές, 3 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 2, Μουρ 2, Καλάθης 13 (3/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Μπαζίνας