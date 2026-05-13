Χάνει το Roland Garros ο Λορέντζο Μουζέτι, κάτι που είχε προαναγγείλει και ο ίδιος μετά την ήττα του από τον Κάσπερ Ρουντ στα προημιτελικά του 1000αριου της Ρώμης.

«Μετά τον χθεσινό αγώνα, υποβλήθηκα σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματισμό στον ορθό μηριαίο, κάτι που απαιτεί αρκετές εβδομάδες ξεκούρασης και αποκατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός πρωταθλητής.

«Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο Αμβούργο και στο Roland Garros-μια είδηση που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αποδεχτώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο της Ρώμης για την απίστευτη στήριξή του. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που, παρότι δεν ήμουν στο 100%, επέλεξα να μπω στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα στο τουρνουά της πατρίδας μου».

Ο Μουζέτι μόλις πέρυσι έκανε την δική του είσοδο στο Top 10, ενώ κατάφερε να εξασφαλίσει και την πρώτη του παρουσία στο ATP Finals.

Eίχε φτάσει ως τα ημιτελικά του Roland Garros, κάτι που σημαίνει ότι η φετινή απουσία του θα φέρει μεγάλη απώλεια βαθμών ενόψει συνέχειας.