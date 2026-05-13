Χάνει το Roland Garros ο Λορέντζο Μουζέτι

Εκτός Roland Garros θα μείνει ο Λορέντζο Μουζέτι, με τον Ιταλό τενίστα να μην ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στο τουρνουά της Ρώμης.

Χάνει το Roland Garros ο Λορέντζο Μουζέτι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χάνει το Roland Garros ο Λορέντζο Μουζέτι, κάτι που είχε προαναγγείλει και ο ίδιος μετά την ήττα του από τον Κάσπερ Ρουντ στα προημιτελικά του 1000αριου της Ρώμης.

«Μετά τον χθεσινό αγώνα, υποβλήθηκα σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματισμό στον ορθό μηριαίο, κάτι που απαιτεί αρκετές εβδομάδες ξεκούρασης και αποκατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός πρωταθλητής.

«Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο Αμβούργο και στο Roland Garros-μια είδηση που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αποδεχτώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο της Ρώμης για την απίστευτη στήριξή του. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που, παρότι δεν ήμουν στο 100%, επέλεξα να μπω στο γήπεδο και να δώσω τα πάντα στο τουρνουά της πατρίδας μου».

Ο Μουζέτι μόλις πέρυσι έκανε την δική του είσοδο στο Top 10, ενώ κατάφερε να εξασφαλίσει και την πρώτη του παρουσία στο ATP Finals.

Eίχε φτάσει ως τα ημιτελικά του Roland Garros, κάτι που σημαίνει ότι η φετινή απουσία του θα φέρει μεγάλη απώλεια βαθμών ενόψει συνέχειας.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:43 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

18:42 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Λουτσέσκου και Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

18:41 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76 : Έκανε εύκολα το 1-0

18:40 SUPER LEAGUE

Βόλος-Άρης: Το αυτογκόλ του Τριανταφύλλου

18:39 SUPER LEAGUE

Βόλος-Άρης: Έτσι ισοφάρισε ο Λάμπρου

18:27 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης. Θα είμαστε αυτοί, που πρέπει»

18:25 GREEK BASKET LEAGUE

Στο «κάδρο» του Ηρακλή ο Λούντζης ενόψει της νέας σεζόν

18:19 ΣΠΟΡ

Χάνει το Roland Garros ο Λορέντζο Μουζέτι

17:55 AUTO MOTO

Ανακοινώθηκε η υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

17:53 GREEK BASKET LEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Ντύνεται στα πορτοκαλί η «Roig Arena»

17:45 SUPER LEAGUE

Βόλος-Άρης: Έτσι άνοιξε το σκορ ο Χόνγκλα

17:19 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι: «Υπάρχει ιστορικό όνομα και μισή πόλη που δονείται από πάθος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας