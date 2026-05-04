Ανδρεόπουλος: «Δείχνουμε τι σημαίνει Παναθηναϊκός»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, μίλησε μετά το τέλος του τρίτου τελικού, σχολιάζοντας τη μεγάλη νίκη της ομάδας του με 3-2 σετ επί του ΠΑΟΚ στο κατάμεστο Μετς.

Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε στους «πράσινους» προβάδισμα με 2-1 στη σειρά των τελικών της Volley League.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός των «πρασίνων» στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για τον εκνευρισμό του στο τρίτο σετ και στο ξεκίνημα του τέταρτου: «Δεν ξέρω πώς φαίνεται προς τα έξω (γέλια). Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα, εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο σε ένα παιχνίδι είναι η επίθεση. Φτάναμε στο σκορ, ακόμα και στις παρατάσεις, κάνοντας τα πάντα εκτός από το να τελειώσουμε τις φάσεις επιθετικά. Γι’ αυτό ήταν ο εκνευρισμός μου. Ζητούσα από τους παίκτες μου πιο καθαρές γωνίες και κατευθύνσεις».

Για το αν πίστεψε σε κάποια σημεία ότι «γλιστράει» ο τίτλος: «Παλεύουμε κάθε πόντο, δεν αισθανόμαστε τίποτα άλλο. Ο μοναδικός μας σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια έχει σπάσει κοντέρ, έχει πάρει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, όπως και σήμερα, και κάθε φορά ανταποκρίνονται. Ο τίτλος ας πάει κατά μέρος. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και πάνω απ’ όλα δείχνουμε τι είναι ο Παναθηναϊκός: τη μάχη που δίνουμε και την περηφάνια που έχουμε».

Για τον Γκάσμαν: «Αν δεν αγωνιζόταν σήμερα, πότε; (γέλια). Μπήκε με πόνους και βγήκε με πόνους. Το γνωρίζετε, το πρόβλημα υπάρχει από τους ημιτελικούς. Θα δούμε και ο ίδιος κάνει μεγάλη προσπάθεια για να παίξει. Θα δούμε αν μπορέσει στο επόμενο».