Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πλήγμα για τους «πράσινους», έχασαν τον Γκάσμαν με τραυματισμό (vid)

Ο Πάτρικ Γκάσμαν αποχώρησε τραυματίας από τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Volley League.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο σετ με το σκορ να είναι στο 21-21 μετά από χαμένο σερβίς του Αμερικανού κεντρικού, ο ίδιος άρχισε να κουτσαίνει όπως αποχωρούσε και κάθισε στον πάγκο, δείχνοντας πως έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλό του.

Ο Γκάσμαν δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι και τη θέση του πήρε ο Γιώργος Παπαλεξίου. Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός είχε ξανά ενοχλήσεις στον πρώτο τελικό και λόγω αυτού δεν αγωνίστηκε στον δεύτερο τελικό στη Θεσσαλονίκη.

