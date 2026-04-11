Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16: Τρομερή η Εθνική κυριάρχησε των Μαγυάρων!

INTIME SPORTS

Οnsports team

Η Εθνική Πόλο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κι επικράτησε 16-10, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της για τις θέσεις 1-4 στα προκριματικά του World Cup.

Με «όπλο» την εξαιρετική αμυντική λειτουργία, η Ελλάδα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη τελική φάση των προκριματικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντέδρασε μετά την ήττα από την Ιταλία και έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του, αποκτώντας προβάδισμα 4-0 στην πρώτη περίοδο, με πρωταγωνιστή τον Χατζή.

Η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο οκτάλεπτο, διευρύνοντας τη διαφορά έως το 7-1, πριν οι Ούγγροι μειώσουν προσωρινά. Η «γαλανόλευκη», ωστόσο, διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο στο 9-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα ανέβασε τη διαφορά ακόμη και στα επτά τέρματα (11-4), αλλά χαλάρωσε προσωρινά, δίνοντας την ευκαιρία στην Ουγγαρία να μειώσει σε 11-7. Στην τελευταία περίοδο, οι διεθνείς ανέκτησαν τον ρυθμό τους και «καθάρισαν» την αναμέτρηση, φθάνοντας άνετα στο τελικό 16-10.

Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Δημήτρης Χατζής.

Η Εθνική στρέφει πλέον την προσοχή της στον επόμενο αγώνα με την Ισπανία, την Κυριακή του Πάσχα (12/04), όπου θα επιδιώξει ανάλογη εμφάνιση για την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

ΤΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 0-4, 3-5, 4-2, 3-5

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.