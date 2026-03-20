Τελικός Κυπέλλου Βόλεϊ: Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον «φονέα των γιγάντων» - Η ώρα και το κανάλι

Παναθηναϊκός και Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου αναμετρώνται στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για το βόλεϊ ανδρών.

Δαβίδ εναντίον Γολιάθ ή αλλιώς η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου της Volley League κόντρα στην πρωτοπόρο.

Κάπως έτσι έχει η κατάσταση στον σημερινό (20/3, 21:30) τελικό για το Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός, με κορυφαίο τον Ντμίτρο Γιάντσουκ, επικράτησε εύκολα με 3-0 σετ του ΟΦΗ στον ημιτελικό και επιστρέφει σε τελικό μετά από 16 χρόνια, για πρώτη φορά από τη σεζόν 2009/10!

Από την πλευρά του, ο Φλοίσβος του Κώστα Χριστοφιδέλη πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Πανιώνιο, κερδίζοντας με 3-2 σετ και εξασφαλίζοντας την πρώτη συμμετοχή του σε τελικό στην ιστορία του.

Μάλιστα, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έχει εξελιχθεί ως ο «φονέας των γιγάντων» στον θεσμό, μιας και έφτασε μέχρι τον τελικό πραγματοποιώντας εντυπωσιακή πορεία, αφήνοντας εκτός Ολυμπιακό, Μίλωνα και Πανιώνιο.

Στις φετινές τους αναμετρήσεις στη Volley League, ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι, με δύο νίκες (3-0 και 3-1 σετ).

Η ώρα και το κανάλι

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στο ΕΑΚ Νεάπολης στη Λάρισα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση και το κανάλι ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.