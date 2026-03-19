Final-4 Κυπέλλου Βόλεϊ: Με άνεση στον τελικό ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 19 Μαρτίου 2026, 18:43
ΣΠΟΡ / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» δεν συνάντησαν καμία δυσκολία απέναντι στον ΟΦΗ και με 3-0 σετ εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον τελικό, απέχοντας ένα βήμα απ’ το τρόπαιο.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετατράπηκε ο ημιτελικός του Κυπέλλου Βόλεϊ ανδρών στο Final-4 του θεσμού. Ο Παναθηναϊκός με… αγωνιστικό περίπατο έφτασε στο 3-0 σετ επί του ΟΦΗ και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο.

Η ομάδα του Ανδρεόπουλου δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Κρητικούς από το πρώτο σετ και χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο πήρε την «καθαρή» νίκη.

Τα σετ: 25-13, 25-18, 25-16

 
 

Με το αποτέλεσμα αυτό οι «πράσινοι» θα διεκδικήσουν το πρώτο Κύπελλο Ελλάδος εδώ και 16 χρόνια. Η τελευταία φορά που το είχαν καταφέρει ήταν το 2010 στο Τροκαντερό, όταν και είχαν νικήσει τον Ολυμπιακό με 3-2 σετ.

Ο Παναθηναϊκός μετρά ως τώρα 5 Κύπελλα Ελλάδας (1982, 1984, 1985, 2007, 2008, 2010). Το φετινό τρόπαιο θα το διεκδικήσει κόντρα στον νικητή του δεύτερου ημιτελικού, όπου ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο.



