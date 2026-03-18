Παναθηναϊκός: «Περιμένουμε δυνατά παιχνίδια» - Όσα είπαν Ανδρεόπουλος, Πρωτοψάλτης ενόψει Final Four

Οnsports team

Οι δύο εκπρόσωποι του «τριφυλλιού» αναφέρθηκαν στη σημασία της διοργάνωσης, στο επίπεδο των ομάδων και στους στόχους τους.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε: «Είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ, σε μια φιλόξενη πόλη όπου και πριν δύο χρόνια βρεθήκαμε. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια, τον Δήμο και την ΕΟΠΕ για όλη αυτή την προσπάθεια. Εδώ βρίσκονται οι τέσσερις ομάδες που έκαναν την καλύτερη πορεία για να είναι εδώ, με μεγάλες νίκες. Άρα αυτό που περιμένουμε είναι δυνατά και σκληρά παιχνίδια και πιστεύω ότι θα ευχαριστήσουν και τον κόσμο που θα έρθει να μας δει».

Με τη σειρά του ο διεθνής ακραίος του Παναθηναϊκού, τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά στη Λάρισα. Είναι μια πόλη που αγκαλιάζει τον αθλητισμό γενικότερα. Από τη δική μου εμπειρία, τόσο με τις Εθνικές ομάδες όσο και με τη δική μου ομάδα, είμαστε πάντα χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που μας συμπεριφέρονται και με αυτά που μας προσφέρουν. Από εκεί και πέρα, η δική μας ομάδα έχει αρχικό στόχο το Κύπελλο και αυτό ήρθαμε να κάνουμε στη Λάρισα. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε με τους αντιπάλους μας. Από εκεί και πέρα, να πω ένα ευχαριστώ στον Μιχαΐλο Μίτιτς που μίλησε για τους Έλληνες αθλητές, ότι είμαστε σε καλό επίπεδο και ελπίζω αυτό να συνεχίσει να υπάρχει στο πρωτάθλημά μας, δηλαδή να μπορούμε να βγάζουμε καινούριους αθλητές και να κρατάμε το ελληνικό επίπεδο ψηλά».

Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στον πρώτο ημιτελικό την Πέμπτη (19/3, 17:00).