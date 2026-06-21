Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Εμφύλιος» για τον Τουμπά

Στο μεταγραφικό «ραντάρ» δύο μεγάλων ρωσικών συλλόγων φέρεται να βρίσκεται ο Αχμέντ Τουμπά, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το κανάλι «Mutko Protiv» στο Telegram, η Σπαρτάκ Μόσχας και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας παρακολουθούν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του κατά την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Ο 28χρονος Αλγερινός στόπερ εντάχθηκε στο δυναμικό των «πράσινων» το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε από την Μπασακσεχίρ έναντι ποσού που έφτασε περίπου το ένα εκατομμύριο ευρώ. Από τότε κατάφερε να καθιερωθεί στην αμυντική γραμμή της ομάδας, αποτελώντας βασική επιλογή.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ο Τουμπά αγωνίστηκε σε 40 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μοίρασε και μία ασίστ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή υπολογίζεται σήμερα στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα και παράλληλα προσιτή επιλογή για τους δύο συλλόγους της Μόσχας.