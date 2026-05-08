ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Ελπίζει για ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (10/05, 19:30), με τον Γιώργο Γιακουμάκη να συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα και τους Λόβρεν, Καμαρά με θεραπεία.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (10/05).

Το πρόγραμμα της Παρασκευής επικεντρώθηκε κυρίως στην επιθετική τακτική, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει πάνω στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Το αρνητικό είναι πως ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και θεωρείται απίθανο να είναι διαθέσιμο για το ντέρμπι της Κυριακής (10/5) με τον Ολυμπιακό, έχει πολλές ελπίδες όμως να προλάβει το ματς με την ΑΕΚ που ακολουθεί την ερχόμενη Τετάρτη (13/5).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Δύο μέρες ακόμα για το σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” και η προετοιμασία της ομάδας μπαίνει στην τελική ευθεία.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (08/05) στη Νέα Μεσημβρία ήταν αφιερωμένο στο μεγαλύτερο κομμάτι του στην επιθετική τακτική, ενώ υπήρχαν κι ασκήσεις πάνω στα τελειώματα των φάσεων.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Σάββατο (09/05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

