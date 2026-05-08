Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο προπονητικό κέντρο

Με ανακοίνωση της η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ενημέρωσε για την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου της ομάδας.

Στην κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου θα προχωρήσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο του 2026.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ

• Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης

• Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης

• Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων

• Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων

• Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους

• Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

