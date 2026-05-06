Πανσερραϊκός: Η απαγόρευση από τη FIFA και η… αντίδραση της ΠΑΕ
Η FIFA επέβαλε στον Πανσερραϊκό ποινή απαγόρευσης μεταγραφών διάρκειας τριών μεταγραφικών περιόδων, ωστόσο τα «λιοντάρια» τακτοποίησαν το συγκεκριμένο ζήτημα.
Σύμφωνα με στοιχεία που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, ο Πανσερραϊκός έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.
Ο Πανσερραϊκός προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος και ενημέρωσε την FIFA, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να σβηστεί η ποινή από το σύστημα της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο σύλλογος είχε βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση και είχαν τακτοποιήσει άμεσα τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα η ποινή να αρθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.