Πανσερραϊκός: Η απαγόρευση από τη FIFA και η… αντίδραση της ΠΑΕ

Σύμφωνα με στοιχεία που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, ο Πανσερραϊκός έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Ο Πανσερραϊκός προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος και ενημέρωσε την FIFA, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να σβηστεί η ποινή από το σύστημα της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο σύλλογος είχε βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση και είχαν τακτοποιήσει άμεσα τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα η ποινή να αρθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.