ΝΠΣ Βόλος: Τέλος ο Γιάννης Μπουζούκης

Παρελθόν από τον Βόλο αποτελεί ο Γιάννης Μπουζούκης, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών με κοινή συναινέσει, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Ο 28χρονος μέσος αποχωρεί από τους «κυανέρυθρους» λίγο πριν την ολοκλήρωση των playoffs 5-8, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Γιάννη Μπουζούκη τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.