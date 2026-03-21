ΟΦΗ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Άρη

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για το ματς με τους Θεσσαλονικείς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» που θα κρίνει την συμμετοχή στα πλέι οφ 5-8.

Με τον Ζήση Καραχάλιο παρόντα, αλλά χωρίς τον Χουάν Νέιρα ο ΟΦΗ, ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη (22/3 19:00) όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής σεζόν της Super League. Οι Κρητικοί δεν έχουν εξασφαλίσει μαθηματικά θέση στα play off 5-8 και χρειάζονται θετικό αποτέλεσμα.

Στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος της προπόνησης, περιλαμβάνονται οι:

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Μπαΐνιβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα.