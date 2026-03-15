Ατρόμητος – ΑΕΚ: Τα highlights του «χορταστικού» αγώνα στο Περιστέρι
Οnsports team 15 Μαρτίου 2026, 22:33
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Τα highlights του «χορταστικού» αγώνα στο Περιστέρι

Δείτε τα highlights του αγώνα, Ατρόμητος – ΑΕΚ, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο, πληρώνοντας δύο λάθη της σε στατικές φάσεις.

Η «Ένωση» βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, καθώς είδε τον πρώην παίκτη της, Σίμο Μήτογλου να σκοράρει στο 33ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λούκα Γιόβιτς με δύο γκολ σε διάστημα εφτά λεπτών γύρισε το παιχνίδι για τους «κιτρινόμαυρους», ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Ατρόμητος ισοφάρισε με τον Σάμουελ Μουτουσαμί στο 71ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος ακόμα μια κακή αντίδραση (όπως και στο πρώτο τέρμα) της «κιτρινόμαυρης» άμυνας. 

Ατρόμητος - ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης στο Περιστέρι



