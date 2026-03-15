Ατρόμητος – ΑΕΚ: Με βασικούς Μάντολο και Λιούμπισιτς στο Περιστέρι | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη 4-0 επί της Τσέλιε για τους «16» του Conference League και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και στην Super League για να μπουν και πάλι σε θέση… οδηγού στην κούρσα του τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα στη Σλοβενία. Ο Πενράις προτιμήθηκε αντί του Πήλιου στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ ο Μάνταλος πήρε φανέλα βασικού, με τον Πινέδα να μένει στον πάγκο. Τέλος, ο Λιούμπισιτς θα είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης αντί του Γκατσίνοβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Σταυρόπουλο, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Ουκάκι, Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσούμπερ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Φαν Βέερτ, Πνευμονίδης, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Τσιλούλης, Τσακμάκης, Τζοβάρας.