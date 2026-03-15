LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Μαρτίου 2026, 19:12
LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα, Ατρόμητος – ΑΕΚ, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς θα παίξει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη 4-0 επί της Τσέλιε για τους «16» του Conference League και θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και στην Super League για να μπουν και πάλι σε θέση… οδηγού στην κούρσα του τίτλου. Από την άλλη, οι «κυανόλευκοι» αναζητούν τους βαθμούς που θα τους εδραιώσουν στην 8άδα και κατ’ επέκταση στα play offs 5-8.

Δέκα διαδοχικές νίκες έχει η ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις και μάλιστα στα έξι από αυτές χωρίς να δεχθεί ούτε τέρμα. Αυτό το σερί έχει ξεκινήσει έπειτα από τη νίκη της ομάδας του Περιστερίου στις 4 Οκτωβρίου 2020 με 1-0 χάρη στο γκολ του Γούτα στο 24ο λεπτό.

Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις της στο Περιστέρι και μάλιστα χωρίς να δεχθεί τέρμα, αφού το τελευταίο είναι αυτό του Γούτα.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα, Ατρόμητος – ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι
23 λεπτά πριν LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι του Τύπου
30 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι του Τύπου
BASKET LEAGUE
AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν
30 λεπτά πριν AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν
ΣΠΟΡ
Πόλο: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού
45 λεπτά πριν Πόλο: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
