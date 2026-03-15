Μπενίτεθ: «Να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το δικό του μήνυμα λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε (15/3, 21:00) την ομάδα του Αγρινίου, με τον Ισπανό τεχνικό να τοποθετείται πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Ο Μπενίτεθ αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον Παναιτωλικό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια αξιόλογη ομάδα, ωστόσο τόνισε πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα πρέπει να επαναλάβουν όλα όσα κάνουν σωστά το τελευταίο δίμηνο, προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «MatchDay Mag»:

«Ο Παναιτωλικός διαθέτει μία ομάδα καλά οργανωμένη. Δουλεύουν καλά, γνωρίζουν ότι είναι σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να παλέψουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι αρκετά δυνατοί και από αυτά που έχω δει, μπορούν να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο με δεύτερες μπάλες και αν τους δώσεις χρόνο, μπορούν να πασάρουν την μπάλα. Εμείς έχουμε συγκεντρωθεί περισσότερο στο τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτά που κάνουμε ήδη. Να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά, να συνεχίσουμε να πασάρουμε την μπάλα, να απειλούμε στις κόντρα επιθέσεις. Να είμαστε σίγουροι ότι θα επαναλάβουμε τα καλά πράγματα που κάνουμε τους τελευταίους δύο μήνες».