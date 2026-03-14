Ολυμπιακός: Η τεράστια κίνηση του Ταρέμι στον Μουζακίτη και η αποθέωση στα αποδυτήρια

Τον απόλυτο σεβασμό όλων στον Ολυμπιακό κέρδισε για μία ακόμα φορά ο Μεντί Ταρέμι, ο οποίος έδωσε την εκτέλεση του πέναλτι που πήρε κόντρα στον ΟΦΗ στον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο Ιρανός επιθετικός βρέθηκε και πάλι στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού και μάλιστα αγωνίστηκε σ’ όλη την αναμέτρηση του Παγκρητίου Σταδίου, όπου οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη 3-0 και έφυγαν με το «διπλό» στις αποσκευές τους.

Μάλιστα, το τρίτο τέρμα των νταμπλούχων Ελλάδας φέρει φαρδιά… πλατιά την υπογραφή του Πέρση διεθνή άσου, αφού όχι μόνο κέρδισε το πέναλτι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με μία όμορφη ατομική ενέργεια, αλλά η κίνηση που έκανε στη συνέχεια, ήταν αυτή που έφερε τη μεγαλύτερη αποθέωση.

Μόλις ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, ο Χρήστος Μουζακίτης ζήτησε από τον Μεντί Ταρέμι να το εκτελέσει και αυτός, χωρίς να σκεφτεί ούτε για μία στιγμή το… προσωπικό του συμφέρον, έδωσε την εκτέλεση στον νεαρό χαφ, ο οποίος είχε… ανάγκη, κυρίως ψυχολογική, να σκοράρει για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η συγκεκριμένη κίνηση του Ιρανού επιθετικού έδειξε για μία ακόμα φορά τι… πάστα άνθρωπος είναι και πόσο σπουδαία προσωπικότητα. Παράλληλα, ο διεθνής φορ κέρδισε για μία ακόμα φορά τον σεβασμό όλων στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού και μετά το τέλος του αγώνα γνώρισε την αποθέωση στα αποδυτήρια.

Η φωτογραφία της ΠΑΕ

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με τους Κρητικούς και κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Αθήνα, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανέβασε μία κοινή φωτογραφία του Μεντί Ταρέμι με τον Χρήστο Μουζακίτη.

«Δύο εξαιρετικοί παίκτες, δύο εξαιρετικοί συμπαίκτες. Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο», ήταν το σχόλιο του πειραϊκού συλλόγου στη φωτογραφία.

Το δημόσιο ευχαριστώ του Μουζακίτη

Για την εξαιρετική κίνηση του Μεντί Ταρέμι μίλησε ο Χρήστος Μουζακίτης μετά την ολοκλήρωση του ματς στο Παγκρήτιο. Ο νεαρός μέσος μίλησε στην κάμερα της «Cosmote TV» αποκαλύπτοντας πως αυτός ζήτησε τη μπάλα και ευχαρίστησε τον Ιρανό επιθετικό.

«Τον ευχαριστώ, η αλήθεια είναι ότι προφανώς του το ζήτησα, το ήθελα πολύ αυτό το γκολ, είχα βάλει άλλα δύο και δεν είχαν μετρήσει. Έσπασε το ρόδι», ήταν τα λόγια του, ενώ ακόμα αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τους «ασπρόμαυρους».

«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη για τη συνέχεια, με μεγάλο σκορ, μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση, μας ξεκλειδώνει κάποια πράγματα που ίσως στα προηγούμενα παιχνίδια δεν κάναμε καλά. Ήταν το κατάλληλο σημείο», τόνισε.

Και κατέληξε: «Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά. Τώρα η Λάρισα, μετά να δούμε πώς θα βγει το πρόγραμμα. Έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο παιχνίδι, χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά».