Παναθηναϊκός: Το πείσμα και η νοοτροπία του Ταμπόρδα έφεραν τα πάνω-κάτω

Onsports Team

Ο Αργεντινός από εκεί που έψαχναν οι «πράσινοι» να τον δανείσουν ή να τον πουλήσουν, έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος, δείχνοντας τον δρόμο για τον ψυχισμό που πρέπει να έχει κάθε παίκτης.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έμοιαζε… τελειωμένος για τον Παναθηναϊκός. Η απαίτηση όλων για απόκτηση ποδοσφαιριστή σε δημιουργικό ρόλο στα χαφ, ήταν μεγάλη. Οι «πράσινοι» προχώρησαν σε ενίσχυση με τον ερχομό του Γιάγκουσιτς. Η μεταγραφή του Αργεντινού, μέσα σε λιγότερο από μισή σεζόν έμοιαζε να εξελίσσεται σε… πεταμένα λεφτά.

Η νοοτροπία του ίδιου του 24χρονου όμως, έφερε τα πάνω-κάτω. Ενώ το «τριφύλλι» αναζητούσε μέχρι και τον Γενάρη τρόπους για να τον παραχωρήσει είτε δανεικό είτε με κανονική πώληση, ο λατινοαμερικάνος δεν παράτησε την προσπάθεια. Δούλευε σα να μη συμβαίνει τίποτα και περίμενε την ευκαιρία του. Έχοντας εκφράσει την επιθυμία να μην πάει κάπου δανεικός. Αν δεν τον ήθελαν στο «τριφύλλι», να τον παραχωρούσαν με κανονική μεταγραφή, ή να έμενε στην ομάδα.

Το πείσμα και η σωστή νοοτροπία του, έφεραν μια ανατροπή απ’ αυτές που λίγοι θα περίμεναν. Με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί ο Αργεντινός σε ένα απ’ τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας και δικαίως με όσα κάνει στο γήπεδο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έμοιαζε να τον «πιστεύει». Εκείνος όμως περίμενε καρτερικά την ευκαιρία του. Είτε θα είναι ένα λεπτό, είτε κάτι περισσότερο. Σημείο καμπής ήταν ο αγώνας με την Φερεντσβάρος εκτός έδρας. Όταν αγωνίστηκε ελάχιστα, αλλά με τεράστιο πείσμα, θέληση και «δίψα». Αναγκάζοντας τους πάντες να του αναγνωρίσουν την εξαιρετική πνευματική αντιμετώπιση της κατάστασης.

Κάπως έτσι, ο «τελειωμένος» έχει μετατραπεί σε βασικός και σχεδόν αναντικατάστατος. Κάτι που αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Ο Ταμπόρδα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, είχε αγωνιστεί σε Super League και Europa League μόλις 24 λεπτά σύνολο. Το πρώτο 90λεπτο που του δόθηκε, ήταν στο Κύπελλο με την Καβάλα τον περασμένο Δεκέμβρη. Όπου και σκόραρε. Ολιγόλεπτες 8 συμμετοχές με 1 γκολ σε αυτό το διάστημα.

Από τα τέλη Γενάρη και το εντός έδρας ματς με την Ρόμα όπου ο Παναθηναϊκός είχε τεράστια αγωνιστικά προβλήματα, όλα άλλαξαν. Ο Ταμπόρδα έγινε βασικός και από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχει παίξει 415’! Αυτό μεταφράζεται σε 7 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ.