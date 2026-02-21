Ομάδες

Πόλο: Η κλήρωση των Εθνικών ανδρών και γυναικών για τα προκριματικά του World Cup
Onsports Team 21 Φεβρουαρίου 2026, 00:04
ΣΠΟΡ / Ελλάδα

Η World Aquatics πραγματοποίησε την κλήρωση για την προκριματική φάση του World Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, η οποία θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, από 7 έως 12 Απριλίου, αλλά και για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, που θα γίνει στο Ρότερνταμ (1-6 Μαϊου).

Η εθνική ανδρών κληρώθηκε στον Α΄ όμιλο της Division 1, με αντιπάλους τη Σερβία, την Ολλανδία και την Ουγγαρία, ενώ τον Β΄ όμιλο απαρτίζουν η Ιταλία, η Ισπανία, η Κροατία και οι ΗΠΑ.

Στις γυναίκες η ελληνική ομάδα "έπεσε" στον Β΄ όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Ολλανδία και την Αυστραλία, ενώ ο Α΄ όμιλος αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Ουγγαρία, την Ιαπωνία και την Ισπανία.

Στην τελική φάση του World Cup προκρίνονται οι πέντε πρώτες ομάδες της Division 1, καθώς και δύο ομάδες από τη Division 2, όπου θα επανεμφανιστεί μετά από σχεδόν πέντε χρόνια και η Ρωσία (ως ομάδα ανεξάρτητων αθλητών). Η τελική φάση, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, θα γίνει στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο, με την οικοδέσποινα Αυστραλία να έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο, ανεξάρτητα από την πορεία της στα προκριματικά.



