Ολυμπιακός: Αγωνία για Πιρόλα - Ξεκαθαρίζει για Παναιτωλικό και Λεβερκούζεν

Στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής (20/02) θα φανεί αν ο Λορένζο Πιρόλα θα είναι έτοιμος για το ματς με τον Παναιτωλικό, λίγες μέρες πριν τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

Ο Ιταλός αμυντικός είχε χάσει μέρος του προηγούμενου αγώνα με τη Λεβερκούζεν, όταν στο 28ο λεπτό συγκρούστηκε με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Αμφότεροι έπεσαν στο έδαφος και χρειάστηκαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Ο Πιρόλα υπέστη σοβαρή αιμορραγία, αλλά παρά τον τραυματισμό συνέχισε προσωρινά το παιχνίδι. Στο ημίχρονο, όμως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον αντικατέστησε με τον Τζουλιάν Μπιανκόν.

Τώρα, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League (24/02, 22:00), ο Βάσκος τεχνικός θα αποφασίσει αν ο Πιρόλα θα βρίσκεται στα πλάνα για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (21/02, 17:00).