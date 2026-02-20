Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Αγωνία για Πιρόλα - Ξεκαθαρίζει για Παναιτωλικό και Λεβερκούζεν
Eurokinissi Sports
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 12:18
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Αγωνία για Πιρόλα - Ξεκαθαρίζει για Παναιτωλικό και Λεβερκούζεν

Στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής (20/02) θα φανεί αν ο Λορένζο Πιρόλα θα είναι έτοιμος για το ματς με τον Παναιτωλικό, λίγες μέρες πριν τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League.

Ο Ιταλός αμυντικός είχε χάσει μέρος του προηγούμενου αγώνα με τη Λεβερκούζεν, όταν στο 28ο λεπτό συγκρούστηκε με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Αμφότεροι έπεσαν στο έδαφος και χρειάστηκαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Ο Πιρόλα υπέστη σοβαρή αιμορραγία, αλλά παρά τον τραυματισμό συνέχισε προσωρινά το παιχνίδι. Στο ημίχρονο, όμως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον αντικατέστησε με τον Τζουλιάν Μπιανκόν.

Τώρα, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League (24/02, 22:00), ο Βάσκος τεχνικός θα αποφασίσει αν ο Πιρόλα θα βρίσκεται στα πλάνα για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (21/02, 17:00).

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν | Σφοδρή εναέρια σύγκρουση Πιρόλα - Ρέτσου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Μήνυμα Πιρόλα μετά τον τραυματισμό - «Ευχαριστώ για στήριξη, τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Ολυμπιακός: Μήνυμα Πιρόλα μετά τον τραυματισμό - «Ευχαριστώ για στήριξη, τίποτα δεν έχει τελειώσει»
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»
CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Κατρακύλησαν οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ολυμπιακός: Κατρακύλησαν οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού
16 λεπτά πριν Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ντόρσεϊ: «Έτοιμος να αγωνιστώ»
42 λεπτά πριν Ντόρσεϊ: «Έτοιμος να αγωνιστώ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»
1 ώρα πριν Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπαρτζώκας: Η απάντηση για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενόψει τελικού με Παναθηναϊκό AKTOR
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: Η απάντηση για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενόψει τελικού με Παναθηναϊκό AKTOR
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved