Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρή ομάδα στο παρκέ απ’ ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR και να το θέλει περισσότερο το Κύπελλο, όπως τόνισε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος άσος των «ερυθρόλευκων» μίλησε για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στην Κρήτη και το Ηράκλειο και στάθηκε στη σημασία που έχουν αυτά τα ματς, όπως και το ενδεχόμενο απουσίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής γκαρντ μίλησε για:

Τον τελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξουμε σε δύσκολη ατμόσφαιρα. Θα είναι καλή αύριο. Κάθε φορά που παίζεις με τον Παναθηναϊκό είναι συναρπαστικό. Θα είναι physical, οι οπαδοί είναι πορωμένοι. Ανυπομονώ να τελειώσουμε με καλό τρόπο την εβδομάδα».

Το αν παρατήρησε αλλαγή στο «τριφύλλι» μετά την μεταγραφή του Χέις-Ντέιβις: «Δεν είδα τους αγώνες τους. Νομίζω κέρδισαν και τους δύο με 30. Οι σεζόν έχουν σκαμπανεβάσματα και οι καλές ομάδες είναι αυτές που μπορούν να διαχειριστούν τις κακές στιγμές. Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα, έχει το τρόπαιο, έχει εμπειρία. Πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός».

Τις σερί νικών του Ολυμπιακού κόντρα στους «πράσινους»: «Κάθε ματς είναι η δική του ιστορία. Αλλά αν χάσω πέντε συνεχόμενα ματς θέλω να σταματήσω το σερί, θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίσω. Θα είναι μάχη. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να είναι πιο aggresive από εμας».

Τα «κλειδιά» του ματς: «Πρέπει να είμαστε η πιο aggresive ομάδα, η πιο σκληρή ομάδα. Αυτά τα ματς, οι τελικοί, συνήθως, κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο. Πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί αύριο».

Τον Μιλουτίνοφ: «Δείχνει ότι έχει μεγάλη καρδία. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει αλλά το ότι το σκέφτεται και ότι προσπαθεί να είναι αύριο στο παρκέ δείχνει το ποιος είναι σαν παίκτης. Θέλει να κερδίσει άσχημα. Ξέρουμε ποιος είναι ο Μιλουτίνοφ, δεν μας προκαλεί έκπληξη».