Ντόρσεϊ: «Έτοιμος να αγωνιστώ»

Ετοιμοπόλεμος για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR εμφανίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ελληνοαμερικάνος γκαρντ είναι και πάλι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, έπειτα από την άδεια που πήρε και ταξίδεψε μέχρι τις ΗΠΑ για προσωπικές του υποθέσεις και την Παρασκευή (20/02) προχώρησε σε δηλώσεις για την «μάχη» του Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, ο ομογενής γκαρντ μίλησε για:

Το αν έχει προλάβει να ξεκουραστεί από το ταξίδι του: «Ναι έχω κοιμηθεί καλά. Θα δούμε αύριο. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, ό,τι και να συμβεί»

Το πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον που η ομάδα του επέτρεψε να απουσιάσει: «Είναι κάτι που έπρεπε να κάνω, οπότε είμαι ευγνώμων που μου επέτρεψαν και μου έδωσαν τον χρόνο να πάω. Είμαι πίσω και είμαι έτοιμος να τελειώσουμε το υπόλοιπο της σεζόν»

Τις εμπειρίες που του ξυπνάει αυτό το γήπεδο: «Ναι, εδώ ξεκίνησε το ελληνικό μου ταξίδι. Αγαπώ την Κρήτη, έχω υπέροχες αναμνήσεις εδώ και πάντα θα αγαπώ αυτό το μέρος»

Το αν έχει κάποια ιδιαίτερη ανάμνηση από τότε: «Τα πάντα με σόκαραν τότε. Ήμουν τόσο μικρός. Δεν καταλάβαινα τα πάντα. Τώρα, κοιτώντας πίσω, είναι απλά εκπληκτικό. Ήταν γραφτό να έρθω εδώ».