Μπαρτζώκας: Η απάντηση για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενόψει τελικού με Παναθηναϊκό AKTOR

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Μετά την προπόνηση της Παρασκευής (20/02) του Ολυμπιακού θα γνωρίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά πόσο μπορεί να υπολογίζει στους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς στον τελικό του Σαββάτου (21/02) με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» μίλησε για την αναμέτρηση με τους «πράσινους», την ώθηση που έχουν πάρει με την μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά και την κατάσταση ετοιμότητας των δύο σέντερ που τραυματίστηκαν στα προηγούμενα ματς.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για:

Τον τελικό με τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Παιχνίδι με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δείξει στην Κρήτη και στα δύο παιχνίδια ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η μεταγραφή του Ντέιβις έχει δώσει ώθηση ψυχολογική στην ομάδα. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε».

Τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς: «Έχουμε πάρει ένα κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ να δοκιμάσει να δει αν πονάει και ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Θα δοκιμάσει στην προπόνηση να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει είναι διαχειρίσιμη. Μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».

Τους «πονοκεφάλους»: «Αυτά περί πονοκεφάλων είναι πολύ ωραία δημοσιογραφικά κλισέ. Εδώ και 50 χρόνια το μπάσκετ προχωράει και οι συνθήκες κάθε παιχνιδιού διαμορφώνουν το πώς θα πας με το ρόστερ, το ποιους ξένους θα χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, το ποιος θα παίξει “5” σε ένα ματς επηρεάζει το ποιος θα είναι στο “1”. Θα κάνουμε μία συζήτηση με τους συνεργάτες μας και με τους παίκτες για να τους πούμε ότι δεν είναι τίποτα προσωπικό όποιος μένει έξω αλλά έχει σχέση με το ότι πρέπει όλοι να είναι χρήσιμοι και να παίξουν. Για αύριο χρειαζόμαστε τρία πόιντ γκαρντ αλλά και τρεις ψηλούς γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος. Είναι ζήτημα πως θα γίνει η προπόνηση και πώς θα είναι τα πράγματα μετά τις θεραπείες».

Τις νίκες του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Κανείς δεν σκέφτεται τι έχει γίνει στο παρελθόν. Από την τελευταία νίκη μας με τον Παναθηναϊκό έχουν μεσολαβήσει τόσα πράγματα στις ομάδες, θετικά, αρνητικά. Η ζωή εξελίσσεται και ανατρέπει τα πάντα. Τα παιχνίδια αυτά είναι πάντα ιδιαίτερα. Και οι δύο ομάδες παίζουν σε ένα επίπεδο στην διάρκεια του ματς και 1-2 plays μπορεί να καθορίσουν την εξέλιξη του ματς. Ας είμαστε φειδωλοί. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλή ομάδα, πως μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, το έχουμε αποδείξει αλλά απέχει μέχρι να το κάνουμε».