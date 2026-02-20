Ολυμπιακός: Στην Κρήτη ο Ντόρσεϊ - Διαθέσιμος για τον τελικό του Final 8 με Παναθηναϊκό AKTOR

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR βρίσκεται και πάλι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε από τις ΗΠΑ, όπου είχε μεταβεί για προσωπικούς λόγους, και βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθιστώντας τον διαθέσιμο για τον τελικό του Final 8 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02), ο Ελληνοαμερικάνος παίκτης δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό στην Κρήτη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς βρισκόταν στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους.

Η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/02) και ο Ντόρσεϊ ενσωματώθηκε στην ερυθρόλευκη αποστολή, έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα στον τελικό του Σαββάτου (21/02) στις 20:00, στον οποίο οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό AKTOR.