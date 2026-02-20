Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/02) - Πού θα δείτε τη δράση από Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία
EPA/Pablo Miranzo, ΑΜΠΕ
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 12:44
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/02) - Πού θα δείτε τη δράση από Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/02).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις πρώτες «μάχες» για την 25η αγωνιστική της LaLiga, την 26η στην Serie A και την 23η της Bundesliga.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2026

Ντουμπάι, Ημιτελικός

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Διοργάνωση 2026

17:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2026

Ντουμπάι, Ημιτελικός

18:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 500 2026

Ντόχα (1ος Ημιτελικός)

19:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπασκόνια – Τενερίφη

ACB Copa del Rey 2026

19:30

Novasports Prime

Γκρόιτερ Φιρτ - Αρμίνια Μπίλεφελντ

Bundesliga 2 2025/26

20:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Μικρός τελικός ανδρών

20:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 500 2026

Ντόχα (2ος Ημιτελικός)

20:55

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA Action 2025-26 Ε3518

Μπάσκετ

21:30

Novasports Start

Θέουτα – Γρανάδα

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports 3HD

Μάιντς – Αμβούργο

Bundesliga 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Σασουόλο - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Prime

Μπιλμπάο – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπαρτσελόνα – Μούρθια

ACB Copa del Rey 2026

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

ATP 500 2026

Ρίο ντε Τζανέιρο (Προημιτελικός)

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπλάκμπερν – Πρέστον

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Εστρέλα – Τοντέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Χόκεϊ επί πάγου

00:00

COSMOTE SPORT 8 HD

ATP 500 2026

Ρίο ντε Τζανέιρο (Προημιτελικός)

01:00

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς - Ρασίνγκ Κλουμπ

Torneo Apertura 2026

02:00

COSMOTE SPORT 8 HD

ATP 500 2026

Ρίο ντε Τζανέιρο (Προημιτελικός)

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντάλας Μάβερικς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


