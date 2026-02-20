Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/02) - Πού θα δείτε τη δράση από Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία

EPA/Pablo Miranzo, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις πρώτες «μάχες» για την 25η αγωνιστική της LaLiga, την 26η στην Serie A και την 23η της Bundesliga.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: