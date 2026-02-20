Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/02) - Πού θα δείτε τη δράση από Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/02).
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις πρώτες «μάχες» για την 25η αγωνιστική της LaLiga, την 26η στην Serie A και την 23η της Bundesliga.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
15:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2026
|
Ντουμπάι, Ημιτελικός
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Διοργάνωση 2026
|
17:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 1000 2026
|
Ντουμπάι, Ημιτελικός
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 500 2026
|
Ντόχα (1ος Ημιτελικός)
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Μπασκόνια – Τενερίφη
|
ACB Copa del Rey 2026
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Γκρόιτερ Φιρτ - Αρμίνια Μπίλεφελντ
|
Bundesliga 2 2025/26
|
20:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
|
Μικρός τελικός ανδρών
|
20:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 500 2026
|
Ντόχα (2ος Ημιτελικός)
|
20:55
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
NBA Action 2025-26 Ε3518
|
Μπάσκετ
|
21:30
|
Novasports Start
|
Θέουτα – Γρανάδα
|
Ποδόσφαιρο
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Μάιντς – Αμβούργο
|
Bundesliga 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Σασουόλο - Ελλάς Βερόνα
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports Prime
|
Μπιλμπάο – Έλτσε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Μπαρτσελόνα – Μούρθια
|
ACB Copa del Rey 2026
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
ATP 500 2026
|
Ρίο ντε Τζανέιρο (Προημιτελικός)
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπλάκμπερν – Πρέστον
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:45
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Εστρέλα – Τοντέλα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
|
Χόκεϊ επί πάγου
|
00:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
ATP 500 2026
|
Ρίο ντε Τζανέιρο (Προημιτελικός)
|
01:00
|
Action 24
|
Μπόκα Τζούνιορς - Ρασίνγκ Κλουμπ
|
Torneo Apertura 2026
|
02:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
ATP 500 2026
|
Ρίο ντε Τζανέιρο (Προημιτελικός)
|
02:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντάλας Μάβερικς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια