Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Με Πιρόλα κόντρα στον Παναιτωλικό - Εκτός Ροντινέι και Κλέιτον
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 20 Φεβρουαρίου 2026, 13:00
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με Πιρόλα κόντρα στον Παναιτωλικό - Εκτός Ροντινέι και Κλέιτον

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα του Σαββάτου (21/02) με τον Παναιτωλικό βρίσκεται ο Λορένζο Πιρόλα.

Ο Ιταλός αμυντικός είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των play offs του Champions League με την Μπάγερ στο «Γ. Καραϊσκάκης», όταν συγκρούστηκε με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Μάλιστα, ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο, λόγω της αιμορραγίας.

Ωστόσο, όλα αυτά ανήκουν στο… παρελθόν, μια και ο Λορένζο Πιρόλα έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Βάσκου κόουτς και είναι μεταξύ των «εκλεκτών» του προπονητή των Πειραιωτών για τον αγώνα του Σαββάτου (21/02) με τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αντίθετα, εκτός πλάνων για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμειναν οι Ροντινέι και Κλέιτον, μια και αμφότεροι αποφασίστηκε να αποκλειστούν από την αποστολή, λόγω του περιορισμού των ξένων, αλλά και ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος είχε συμπληρώσει κάρτες και είχε δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στο ματς με τους Αγρινιώτες.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αγωνία για Πιρόλα - Ξεκαθαρίζει για Παναιτωλικό και Λεβερκούζεν

Ολυμπιακός: Αγωνία για Πιρόλα - Ξεκαθαρίζει για Παναιτωλικό και Λεβερκούζεν
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού
16 λεπτά πριν Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ντόρσεϊ: «Έτοιμος να αγωνιστώ»
42 λεπτά πριν Ντόρσεϊ: «Έτοιμος να αγωνιστώ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»
1 ώρα πριν Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπαρτζώκας: Η απάντηση για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενόψει τελικού με Παναθηναϊκό AKTOR
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: Η απάντηση για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενόψει τελικού με Παναθηναϊκό AKTOR
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved