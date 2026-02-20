Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Η Νάπολι είναι η τελευταία ομάδα που προστίθεται στη λίστα των συλλόγων που εξετάζουν την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο 24χρονος γκολκίπερ πραγματοποιεί φέτος εντυπωσιακές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, ειδικά στο Champions League, και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Η ιταλική ομάδα ενδιαφέρεται να τον εντάξει στο ρόστερ της, ωστόσο οι υψηλές απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων» αποτελούν σημαντικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με το arenanapoli, το βασικό πρόβλημα είναι οι οικονομικές απαιτήσεις του διεθνούς τερματοφύλακα. Ο Τζολάκης φέρεται να ζητά συμβόλαιο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, ποσό που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της Νάπολι. Παράλληλα, για τον παίκτη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από ομάδες της Premier League.

Ο ανταγωνισμός για την απόκτησή του είναι μεγάλος, ενώ ο Ολυμπιακός ζητά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Επιπλέον, για να κινηθεί η Νάπολι θα πρέπει πρώτα να υπάρξει αποχώρηση τερματοφύλακα, με τον Άλεξ Μερέτ να αποτελεί πιθανή επιλογή για πώληση, η οποία θα ενίσχυε τα ταμεία της ομάδας. Μέχρι στιγμής όμως, δεν έχει κατατεθεί καμία προσφορά για τον Ιταλό.

Εκτός από τη Νάπολι, πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και η Γιουβέντους, αλλά και η Ρόμα παρακολουθούν την περίπτωση του Τζολάκη.