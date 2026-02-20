Champions League: Έξαλλοι στην Ίντερ με τον αγωνιστικό χώρο της Μπόντο Γκλιμτ - Βολές και σε UEFA

EPA/Mats Torbergsen, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Έντονος εκνευρισμός επικρατεί στην Ίντερ μετά την ήττα από την Μπόντο Γκλιμτ με 3-1 στη Νορβηγία, σε έναν αγώνα που άφησε σοβαρές «πληγές» για τους «νερατζούρι».

Εκτός από το αρνητικό αποτέλεσμα, η ιταλική ομάδα ανησυχεί ιδιαίτερα για τον τραυματισμό του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα.

Οι Ιταλοί θεωρούν πως ο συνθετικός και ανώμαλος αγωνιστικός χώρος στο «Ασπμίρα» συνέβαλε καθοριστικά στον τραυματισμό του Αργεντινού επιθετικού. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Ίντερ είχε προειδοποιήσει την UEFA από την προηγούμενη ημέρα για την κατάσταση του γηπέδου, εκφράζοντας ανησυχίες για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών της.

? L'#Inter protesta contro la #UEFA. L'infortunio di #Lautaro #Martinez sarà usato come prova contro il sintetico del #BodoGlimt dalla dirigenza nerazzurra, pronta a far sentire la propria voce dopo il ko dell'argentino.#internews24 pic.twitter.com/USrtjfBGvH — InterNews24 (@news24_inter) February 19, 2026

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Μαρτίνες ένιωσε έντονες ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή θλάση στη γάμπα. Στο Μιλάνο εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι ο τραυματισμός ήταν προβλέψιμος και ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θα έπρεπε να εξετάσει πιο αυστηρά τις συνθήκες διεξαγωγής ενός τόσο κρίσιμου αγώνα.

Παράλληλα, η ομάδα τονίζει ότι τέτοιου είδους γήπεδα ενδέχεται να αλλοιώνουν τις ισορροπίες σε νοκ άουτ αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου, ζητώντας επανεξέταση των προδιαγραφών για τη φιλοξενία αγώνων του Champions League.