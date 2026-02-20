Ομάδες

Ολυμπιακός: Κατρακύλησαν οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Λεβερκούζεν
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 09:51
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Κατρακύλησαν οι πιθανότητες πρόκρισης κόντρα στη Λεβερκούζεν

Η Opta δίνει μόλις 6,33% στους «ερυθρόλευκους» για να ανατρέψουν την κατάσταση στη Γερμανία και να προκριθούν εκείνοι στους «16» του Champions League.

H ήττα (0-2) που γνώρισε ο Ολυμπιακός από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα playoffs του Champions League, ελαχιστοποίησε τις πιθανότητες πρόκρισης στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, μετά τα πρώτα παιχνίδια, ενημέρωσε τις πιθανότητες σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της, δίνοντας πλέον 6,33% πιθανότητες πρόκρισης στον Ολυμπιακό και 93,67 στην Λεβερκούζεν.

Να σημειωθεί, ότι πριν από τους πρώτους αγώνες, η Opta έδινε στον Ολυμπιακό 40,39% έναντι 59,61% της Λεβερκούζεν.



